688 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 688 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان بتسجيل 185 مبايعة بقيمة 347.77 مليون درهم، منها 24 مبايعة لأراضٍ بقيمة 58.53 مليون درهم، و161 مبايعة للشقق والفلل بـ289.24 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 141.45 مليون درهم، بينما تم تسجيل 33 هبة بقيمة 199.28.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بستة ملايين درهم في منطقة ند الشبا الرابعة، تليها مبايعة بأربعة ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، في حين تصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بتسجليها 10 مبايعات بـ25 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بتسعة ملايين درهم في «المركاض».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بـ52 مليون درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 14 مبايعة بـ44 مليون درهم.

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