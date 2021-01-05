إصدار 33.1 ألف عقد تأسيس إلكتروني في دبي

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 33 ألفاً و141 عقد تأسيس إلكترونياً وملحق تعديل منذ يناير 2020 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 14%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأوضح تقرير لاقتصادية دبي أنه خلال الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين، تم إصدار ما نسبته 89.8% من عقود التأسيس للرخص التجارية الصادرة إلكترونياً، وذلك من إجمالي الرخص التي تتطلب عقد تأسيس.

زيارة واحدة

وأشار التقرير إلى أنه يمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول على عقد التأسيس وملاحقه، إلكترونياً، في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي للخدمة المعتمدة، التي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني، أو من خلال الموافقة الإلكترونية عبر الرسائل النصية إلى الرقم (6969) دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي.

إجراءات جديدة

وبيّن التقرير أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أضاف أخيراً بعض الإجراءات الجديدة لعقود التأسيس الإلكترونية، ضمت عقد بيع الحصص للشركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، وإصدار عقد شركة أعمال مدنية في حال وجود أطراف مواطنين أو خليجيين، كما تمت إضافة تصديق عقد وكيل خدمات للمؤسسة الفردية وشركة الأعمال المدنية.

كما ضمت الإجراءات تحصيل التوقيعات الإلكترونية لعقود التأسيس، حيث أصبح بإمكان ممثل الشركة (الشخص الاعتباري) التوقيع إلكترونياً بدلاً عن الشركة في حال توفير وكالة قانونية سارية من الشركة، أو بقرار من مجلس الإدارة، أو من خلال صلاحيات المدير المذكورة في عقود التأسيس.

صلاحيات خاصة

وضمت الإجراءات الجديدة أيضاً، إضافة بعض الصلاحيات الخاصة بالإدارة تخول المدير صلاحية تأسيس شركات تابعة للشركة الرئيسة (الأم) وإدارتها وإلغائها، فضلاً عن القيام بتسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتقديم العوائد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وتمنح الصلاحيات أيضاً تحويل رواتب العمال والموظفين على البنوك والمصارف والتحويلات لدى جميع البنوك العاملة في الدولة.

شراكة

إلى ذلك، أكدت اقتصادية دبي أن تكاتف الجهود، والشراكة المستمرة بين القطاعات الحكومية والخاصة، يعد السبيل نحو الخروج بمشروعات ومبادرات مشتركة ذات قيمة مضافة على اقتصاد دبي، والتي من شأنها رفع مستوى الكفاءة، وتوفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية المتبعة.

جودة وتميز

أكدت اقتصادية دبي، أنها تضع آلية واضحة مرتكزة على الجودة والتميز على الأصعدة كافة، التي من شأنها تعزيز واقع الأعمال التجارية، وتحقيق التنافسية المستدامة باقتصاد إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.

كما أكدت أن رجال الأعمال يعدون ضمن قائمة أولوياتها، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق يتم البحث عن الحلول التي تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال في دبي والتوسع والنمو، إضافة إلى الحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية، وجاذبية دبي كمركز تجاري واقتصادي عالمي.

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