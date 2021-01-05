دبي تستقبل 1.1 مليون سائح دولي في 5 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

استقبلت دبي نحو 1.1 مليون سائح دولي، بالفترة ما بين يوليو ونوفمبر 2020، مسجلين أكثر من 17.7 مليون ليلة فندقية.

وأوضحت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أن الهند تصدرت الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى الإمارة، خلال خمسة أشهر، مع 286 ألف زائر

وكانت دبي فتحت أبوابها أمام الزوار الدوليين، من السياح ورجال الأعمال، اعتباراً من السابع من يوليو الماضي، في ظل تطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

زوار وأسواق

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أن الإمارة استقبلت أكثر من 1.1 مليون سائح دولي، خلال خمسة أشهر، في الفترة ما بين يوليو ونوفمبر 2020.

وجاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، خلال تلك الفترة، مسجلة أكثر من 286 ألف زائر، تلتها باكستان بنحو 96 ألف زائر، ثم مصر 72.5 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة نحو 70.2 ألف زائر، لتأتي بعدها فرنسا 37.6 ألف زائر، ثم كازاخستان 34.6 ألف زائر.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 33 ألف زائر، بينما حلت السوق السودانية بالمركز الثامن بنحو 27.6 ألف زائر، مقابل 26.2، و25.2 ألف زائر، من السوقين الروسية والإثيوبية.. على التوالي.

الغرف الفندقية

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، نهاية نوفمبر الماضي، 120 ألفاً و206 غرف فندقية، ضمن 687 منشأة فندقية.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة، من فئة خمس نجوم، على 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 41 ألفاً و767 غرفة فندقية، ضمن 128 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم بنسبة 27%، مسجلة 32 ألفاً و623 غرفة فندقية، ضمن 155 منشأة.

بدورها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 17%، بسعة بلغت 20 ألفاً و758 غرفة فندقية، ضمن 219 منشأة فندقية، فيما وصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 185 منشأة، تضم 25 ألفاً و58 شقة، مع استحواذ الشقق على 21% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي.

الإشغال والعائد

وصل معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية بالإمارة إلى 52%، خلال الفترة الممتدة بين شهرَيْ يوليو ونوفمبر الماضيين، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 65%، مقابل 62% للشقق الفخمة، تلتها الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى ثلاث نجوم بنسبة 58%، في حين حققت الفنادق من فئة أربع نجوم، وفئة خمس نجوم، معدلات إشغال بلغت 51، و42%، لكل منها على التوالي.

وأوضحت البيانات ارتفاع فترة إقامة النزلاء إلى 4.2 ليالٍ فندقية، فيما وصل عدد الليالي (الغرف) المحجوزة إلى 17.78 مليون ليلة، بينما بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 329 درهماً، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 172 درهماً.

أسواق عالمية

حلت منطقة جنوب آسيا بالمركز الأول في ما يتعلق بمصدر الزوّار إلى دبي، حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 37% من إجمالي العدد، تلتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسوق الأوروبية بنسبة 15% لكل منهما.

وحلت روسيا ورابطة الدول المستقلة رابعتين بـ10% من إجمالي عدد الزوار، فيما سجلت إفريقيا نحو 8%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 5%، والأميركتان 5%، مقابل 4% لدول الخليج العربي، و1% لأستراليا.

120.2

ألف غرفة فندقية في دبي، نهاية نوفمبر الماضي.

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