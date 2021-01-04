تصرفات عقارات دبي تسجل مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، مليار درهم.

وأفادت الدائرة في بيان لها، بأنها شهدت تسجيل 233 مبايعة بقيمة 416.76 مليون درهم، منها 10 مبايعات لأراضٍ بقيمة 48.63 مليون درهم، و223 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 368.14 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «المركاض»، تليها مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة «سيح شعيب 4»، تليها مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة «الممزر».

وتصدرت «الحبية السادسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة ثلاثة ملايين درهم، تلتها منطقة «البرشاء الثانية» بتسجيلها مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم، وثالثة في «أم سقيم الثانية» بتسجيلها مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة «وادي الصفا 3» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة «معيصم الأول»، وأخيراً مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة «نخلة جميرا».

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، وثالثة في «جميرا الأولى» بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 521.79 مليون درهم، منها 18 رهناً لأراضٍ بقيمة 365.19 مليون درهم، و47 رهناً لفلل وشقق بقيمة 156.6 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «مدينة دبي الملاحية» بقيمة 300 مليون درهم، وأخرى في منطقة «مطار دبي الدولي» بقيمة 72 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 88.22 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «مطار دبي الدولي» بقيمة 66 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الثنية الخامسة» بقيمة 14 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news