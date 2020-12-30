3.4 ملايين نسمة سكان دبي في نهاية 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهر مؤشر الساعة السكانية على موقع مركز دبي للإحصاء أن تعداد سكان إمارة دبي، في نهاية الربع الأخير من عام 2020، بلغ أكثر من ثلاثة ملايين و411 ألف نسمة، مقارنة بثلاثة ملايين و356 ألف نسمة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 55 ألفاً، ونسبة زيادة وصلت إلى 1.6%.

وذكر المركز، لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد السكان الذكور بلغ مليونين و362 ألف نسمة، بنسبة 69.2% من إجمالي السكان، فيما

بلغ عدد الإناث مليوناً و49 ألفاً بنسبة 30.8% من إجمالي سكان الإمارة.

ووفقاً للمركز، فقد بلغ إجمالي عدد السكان، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ثلاثة ملايين و386 ألف نسمة، ليرتفع إلى ثلاثة ملايين و394 ألف نسمة في الربع الثاني، وأكثر من ثلاثة ملايين و403 آلاف نسمة في نهاية الربع الثالث من عام 2020.

• عدد السكان الذكور بلغ مليونين و362 ألفاً، والإناث مليوناً و49 ألفاً.

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