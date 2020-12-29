الشركات المسجّلة في الإمارات زادت 56 ألفاً خلال 6 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت وزارة الاقتصاد بارتفاع عدد الشركات المسجّلة في الإمارات بنحو 56 ألف شركة، خلال النصف الثاني من العام الجاري، ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجّلة لدى الوزارة 716 ألفاً و900 شركة، بنهاية شهر ديسمبر الجاري. وأظهرت مؤشرات حديثة أصدرتها الوزارة، أمس، أن الشركات المسجلة، في النصف الثاني من العام الجاري، تستحوذ على نسبة أكثر من 8% من إجمالي الشركات في الدولة، من بينها 16 ألف شركة في شهر ديسمبر الجاري وحده.

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