«الإمارات للشحن الجوي» تنقل أول شحنة من لقاح «فايزر - بيونتيك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت شركة الإمارات للشحن الجوي إنجازاً جديداً بنقلها أول شحنة لقاحات «كوفيد-19» من إنتاج «فايزر - بيونتيك» Pfizer-BioNTech إلى دولة الإمارات، لمصلحة هيئة الصحة في دبي.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأنه جرى نقل اللقاحات من بروكسل على رحلة «طيران الإمارات» رقم «ئي كيه 182»، التي هبطت في الساعة 11:15 مساء أول من أمس في مطار دبي الدولي.

أول شحنة

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «تفخر (طيران الإمارات) بنقل أول شحنة من لقاح (فايزر - بيونتيك) لجائحة (كوفيد-19) إلى دولة الإمارات، لمصلحة هيئة الصحة في دبي».

وأكد سموّه أن «مجتمع الرعاية الصحية أدى إسهامات مهمة في جميع مراحل مواجهة الجائحة، مقدماً شكره إلى جميع الذين واصلوا العمل بلا كلل خلال العام الماضي، لحماية حياة الناس الأكثر عرضة للإصابة».

وأضاف سموّه: «تقديراً لإسهاماتهم العظيمة في سلامة ورفاه مجتمع دولة الإمارات، فقد تشرفنا بنقل هذه اللقاحات مجاناً على إحدى رحلاتنا».

مركز لوجيستي

من جانبه، قال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، نبيل سلطان: «تدعم (الإمارات للشحن الجوي) جهود دبي لمواجهة جائحة (كوفيد-19) وبفضل قيادتنا التي تعاملت بكفاءة وفاعلية مع الجائحة، احتفظت مدينتنا بمكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً لنقل الشحنات الحيوية، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية، والإمدادات الطبية، واللقاحات والمواد الغذائية، وغيرها من المنتجات الأساسية».

وأضاف سلطان: «هيأنا أكبر مركز جوي في العالم مخصص لتوزيع لقاحات (كوفيد-19)، ونحن على استعداد لدعم جهود دولة الإمارات ودول العالم كافة، خصوصاً الأسواق ذات البنية التحتية المحدودة، للتعامل مع سلسلة الشحن المبرد بفضل إمكاناتنا المتقدمة».

وتابع: «بنقل اللقاحات عبر شبكة خطوطنا الواسعة، فإننا نتطلع إلى مساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى، بعد التأثيرات المدمرة التي تركتها الجائحة على مختلف أوجه الحياة».

«سكاي فارما»

وذكر البيان أنه عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، أُنزلت الشحنة ونُقلت على وجه السرعة، إلى «سكاي فارما»، مبنى «الإمارات للشحن الجوي» المخصص لمناولة الأدوية واللقاحات، ليتم التخليص عليها وتسليمها.

وأكدت «الإمارات للشحن الجوي» أنها توظف الخبرات التي اكتسبتها خلال العقدين الماضيين في نقل اللقاحات والمنتجات الصيدلانية، التي يتم التحكم في حرارتها على طائراتها، وطورت بنية تحتية حائزة على الاعتماد الأوروبي GDP لتخزين ومناولة شحنات الأدوية في دبي.

وأطلقت الناقلة أيضاً برنامج «ممرات الأدوية»، إذ تتعاون مع شركات المناولة الأرضية والمطارات المحلية في مراكز تصنيع وإنتاج الأدوية الرئيسة عبر العالم لحماية الشحنات أثناء نقلها. ويغطي البرنامج الآن أكثر من 30 مدينة بما فيها بروكسل.

أكبر مرفق جوي لتخزين وتوزيع لقاحات «كوفيد-19»

أنشأت «الإمارات للشحن الجوي» في دبي، أخيراً، أكبر مرفق جوي في العالم لتخزين وتوزيع لقاحات «كوفيد-19». وتقدّر الطاقة الاستيعابية لهذه المنشأة بنحو 10 ملايين قارورة لقاح دفعة واحدة، في نطاق بيئة تراوح درجة حرارتها باستمرار بين اثنين وثماني درجات مئوية.

وبفضل أسطولها من الطائرات الحديثة ذات الجسم العريض وشبكة خطوطها الواسعة وبنيتها التحتية المتقدمة، تستطيع «الإمارات للشحن الجوي» نقل اللقاحات بسرعة من مختلف مواقع التصنيع إلى وجهاتها عبر قارات العالم الست. وقد باشرت الناقلة توزيع لقاحات «كوفيد-19» من عدد من المصنّعين العالميين.

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