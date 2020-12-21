«كهرباء دبي» تطلق المرحلة الثالثة من موظفها الافتراضي «رمّاس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة الثالثة من موظفها الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي «رمّاس»، في إطار جهودها لتطوير خارطة طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح للمتعاملين الحصول على المزيد من خدمات الهيئة عبر «رمّاس»، مثل خدمة «الدفع السهل» وعروض «متجر ديوا»، إضافة إلى المشاركة في مؤشر سعادة المتعاملين.

وأكدت الهيئة في بيان، أمس، أنه يمكن لبناة المشروعات من الاستشاريين والمقاولين، عبر «رمّاس»، تتبع طلباتهم المتعلقة بخدمات شهادات عدم الممانعة، وخدمات شبكة المياه وخدمات شبكة الكهرباء، والخدمات الفنية العامة وغيرها.

ويقدم «رمّاس» مجموعة من خدمات الهيئة، مثل الإجابة عن استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأنظمة «أليكسا» الذكية من «أمازون»، ومنصة «مساعد غوغل»، والروبوتات، إضافة إلى منصة «واتس أب بزنس» على الرقم 046019999.

وأجاب «رمّاس» عن أكثر من 3.9 ملايين استفسار في الفترة منذ إطلاقه في 2017 حتى نهاية سبتمبر 2020، من بينها 200 ألف استفسار وردّ عبر منصة «واتس أب بزنس»، كما أجرى 5688 معاملة دفع فواتير خلال الفترة نفسها.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات الذكية تنفيذاً لمبادرة دبي الذكية. وأضاف الطاير: «تتيح الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ما يسمح للمتعاملين بإنجاز جميع معاملات الهيئة عبر القنوات الذكية في أي وقت ومن أي مكان، ويوفر وقتهم وجهدهم ويحقق سعادتهم ويحافظ على البيئة». وتابع: «نتطلع إلى تقليل عدد المراجعين وزيادة معدلات التبني الذكي في الهيئة، الذي وصلت نسبته إلى 98.5% خلال الربع الثالث من عام 2020».

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