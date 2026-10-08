«ملتقى أفضل الممارسات الحكومية» في دبي يستعرض حصيلة 3 سنوات من تطوير الخدمات

نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، في أبراج الإمارات، «ملتقى أفضل الممارسات للخدمات الحكومية 2026» بعنوان: «خدمات 360 - من الرؤية إلى الأثر»، بمشاركة قيادات وممثلي 28 جهة حكومية، حيث استعرض الملتقى، عبر عدد من الجلسات الحوارية، أثر تطبيق «سياسة خدمات 360» في تجربة المتعامل وكفاءة تقديم الخدمات، وبحث آليات الاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة وتطبيقها على نطاق أوسع.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، أن تطوير الخدمات الحكومية في دبي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في جعل خدمة الناس محور العمل الحكومي، ومواصلة تطوير منظومة الخدمات وفق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة.

وقال: «تقدمت دبي في تطوير خدماتها الحكومية لأنها لم تكتفِ بتطبيق المعايير السائدة، بل عملت باستمرار على وضع معايير متفرّدة تعيد تعريف مفهوم الخدمة الحكومية وما يتوقعه المتعامل منها، وقد أسهمت سياسة خدمات 360 في ترسيخ هذا التحول وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يعكس نموذج دبي المتقدم في الخدمات الحكومية».

وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب منا مواصلة رفع سقف الطموح، وعدم الاكتفاء بمواكبة التحولات، بل الإسهام في صياغة مستقبل الخدمات الحكومية، من خلال منظومة حكومية متطورة، تحوّل الإمكانات إلى قيمة ملموسة للمتعامل، وتضع مفاهيم ومعايير جديدة للخدمات تنطلق من دبي».

وتضمن الملتقى جلسة حوارية «قصص نجاح الجهات الفائزة براية حمدان»، بمشاركة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ومدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، وبإدارة مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الدكتور هزاع خلفان النعيمي، واستعرضوا تجارب جهاتهم التي أسهمت في الفوز بـ«راية حمدان»، من خلال تكامل الخدمات، وإدارة علاقات المتعاملين، واختصار زمن رحلة المتعامل، وتعزيز ثقته بجهود التحسين، كما تناولت الجلسة ممارسات يمكن للجهات الحكومية تطبيقها، ودور القيادة وأهمية التعاون والتنسيق بين فرق العمل في تنفيذ «سياسة خدمات 360» وقياس أثرها في جودة الخدمات.

واستعرض الفريق محمد أحمد المري جهود الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي في تطبيق خدمات 360، وأثر تحسين 18 خدمة عامة بين عامي 2023 و2025، بمشاركة 1384 موظفاً في دورة «خدمات 360» الداخلية، وتدريب 111 موظفاً من الجهات الاتحادية على المنهجية، إلى جانب تأهيل سبعة موظفين متخصصين فيها.

وأكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي أن النتائج تبرهن أن التميز في الخدمات لا يتحقق بمبادرة منفردة، بل بمنظومة عمل تبدأ بفهم احتياجات المتعامل، وتستند إلى قيادة داعمة، وفرق عمل متمكنة، وبيانات دقيقة، ومتابعة مستمرة للنتائج.

وقدّم مدير إدارة التميز والخدمات الحكومية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، المهندس أحمد حمد حريمل، عرضاً بعنوان «الخدمات الحكومية في أرقام»، سلّط خلاله الضوء على تطبيق «سياسة خدمات 360» عبر ثلاث مراحل شملت 1474 خدمة حكومية لدى 28 جهة.

وقدّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عرضاً سلّطت فيه الضوء على منهجية الاستباقية في الخدمات الحكومية، وكيفية توظيف البيانات والأنظمة المترابطة لتوقع احتياجات المتعامل. وشهدت جلسة «الخدمات المتكاملة: بُناة المدينة»، التي شاركت فيها هيئة الصحة بدبي، ودبي للصحة، وهيئة تنمية المجتمع، عرض الجهات عدداً من الخدمات الحكومية المشتركة، شملت خدمات أصحاب الهمم، والرعاية الصحية لكبار المواطنين، ومنظومة «جبر» لتسهيل شؤون ذوي المتوفين.

واستعرضت هيئة تنمية المجتمع في دبي تجربتها في جمع أكثر من تسع جهات لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، فيما تناولت دبي الصحية المبادرات الجاري تطويرها لكبار المواطنين.

كما عرضت هيئة الصحة بدبي منظومة «جبر»، التي تربط خدمات أكثر من 20 جهة وتتيح وصول المعلومات إليها لتبدأ الإجراءات من دون مطالبة الأسرة بمراجعة كل جهة على حدة. وسلطت جلسة «تجربة القنوات الرقمية المشتركة» الضوء على توجّه حكومة دبي نحو قنوات موحدة وتخصصية، بإشراف دبي الرقمية عبر منصة «دبي الآن»، ومشاركة محاكم دبي بـ«دبي للعدالة»، و«دي بي ورلد» عبر «دبي التجارية»، وبلدية دبي بقناة «البناء في دبي»، إضافة إلى منصة «استثمر في دبي» من دائرة الاقتصاد والسياحة.

وعرضت محاكم دبي توجهاتها لتطوير «دبي للعدالة»، كما تناولت «دي بي ورلد» تجربتها في جمع الموانئ والجمارك والمناطق الحرة والمستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن والناقلين، ضمن نافذة رقمية موحدة. واستعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة تجربة منصة «استثمر في دبي»، وعرضت بلدية دبي «البناء في دبي» بوصفها منصة متكاملة تخدم المتعاملين كافة.