المصدر: إعداد: سامح عوض الله

يعبّر مصطلح «سوق الدببة» أو Bear Market عن حالة سوق المال التي تنخفض فيها الأسعار لمدة طويلة، وغالباً ما يستخدم المصطلح للإشارة إلى سوق الأسهم، وعادة ما يصف حالة تهبط فيها أسعار الأوراق المالية بنسبة 20% أو أكثر من أعلى مستوياتها الأخيرة، وسط تشاؤم واسع النطاق ومعنويات سلبية للمستثمرين.

كما أنه غالباً ما ترتبط الأسواق الهابطة بانخفاضات في سوق أو مؤشر، إلا أنه يمكن أيضاً اعتبار الأوراق المالية أو السلع الفردية في «سوق الدببة»، إذا عانت انخفاضاً بنسبة 20% أو أكثر خلال فترة زمنية طويلة تزيد على شهرين، وقد تترافق الأسواق الهابطة أيضاً مع انكماش اقتصادي عام مثل الركود.

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