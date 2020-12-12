«منتدى كهرباء دبي» يناقش أفضل الممارسات لإدارة الأزمات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي منتدى عالمياً للتميز، تحدث فيه عدد من أبرز الخبراء والمختصين في مجالات الطاقة والمياه والموارد البشرية، وحضره عدد كبير من المسؤولين من دولة الإمارات وخارجها، وذلك في إطار استراتيجيتها لنشر ثقافة التميّز بين موظفيها وموظفي المؤسسات الحكومية الأخرى وجميع المعنيين.

وناقش «منتدى هيئة كهرباء ومياه دبي العالمي للتميّز»، الذي عقد عبر منصة افتراضية، تحت عنوان «التميّز التشغيلي وإدارة الأزمات - مرحلة (كوفيد-19) وما بعدها والدروس المستفادة»، ثلاثة محاور رئيسة: دور الرشاقة المؤسسية واستمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية في الأوقات غير المعتادة والواقع الجديد، وكفاءة المياه وإدارة شبكات المياه – أفضل الممارسات للحد من الفاقد في المياه، وإدارة الرأس المال البشري قبل وبعد «كوفيد-19».

وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إلى أن تنظيم المنتدى افتراضياً يأتي بسبب الظروف التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على مستوى العالم.

وتابع الطاير: «يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: (التحديات والعقبات ليست نقطة النهاية، بل فرصة لإبداع حلول جديدة). وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نسترشد في جميع مبادراتنا ومشروعاتنا برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وقد أثبتت الهيئة رشاقتها ومرونتها في التعامل مع مختلف الظروف والتطورات، ونجحت في تحويل التحديات إلى فرص، بفضل التخطيط الاستراتيجي الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتميز والمتكامل بالهيئة».

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