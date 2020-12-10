بهذه الأسعار.. مطاعم فندقية في دبي تستقبل ضيوفها في "رأس السنة"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

رفعت مطاعم فندقية فاخرة في دبي أسعار الحجوزات الخاصة باحتفالات العام الميلادي الجديد 2021، إلى مستويات كبيرة، مقارنة بالأوقات المعتادة، خصوصاً تلك التي لها إطلالات على مواقع الألعاب النارية، والمعالم المميزة في الإمارة.

وأظهر رصد لـ"الإمارات اليوم"، وصول الأسعار في مطاعم فندقية شاطئية فاخرة إلى أكثر من 4500 درهم للشخص الواحد، ونحو 3500 درهم في مطاعم أخرى توفر إطلالة مشابهة على الشاطئ، أو في مناطق حيوية مثل وسط مدينة دبي ومرسى دبي.

وطرح العديد من المطاعم في المنشآت الفندقية عروضاً على حفلات العشاء تراوح أسعارها بين 2000 و2500 درهم، فيما لجأت فنادق أخرى من فئة الخمس نجوم إلى حصر حجوزات المطاعم ضمن باقات الإقامة الفندقية، مشترطة أن يحجز النزيل ثلاث ليالٍ فندقية على الأقل شرطاً لحجز طاولة في المطعم.

كما طرحت مطاعم باقات خاصة بالأسعار للفئات العمرية الأصغر سناً، فيما تضمنت بعض العروض أسعاراً مخصصة للعائلات (أكثر من فرد).

وتتباين الأسعار بناءً على قوائم الطعام التي يختارها المتعامل، إضافة إلى الحفلات والبرامج الترفيهية المرافقة، فضلاً عن ربط الحجز بالإقامة الفندقية ضمن باقات شاملة.

وأظهر الرصد الذي شمل 15 مطعماً في فنادق ومنتجعات فاخرة مصنفة من فئة الخمس نجوم، إقبالاً كبيراً على المطاعم، مع نفاد الحجوزات الخاصة بالطاولات التي تقع في الواجهات أو المناطق التي تتيح مشاهد بانورامية لأفق دبي.

وتبدأ أسعار الحجز في بعض تلك المطاعم خلال الأيام العادية من نحو 700 درهم للشخص الواحد، لكنها ارتفعت خلال مناسبة ليلة رأس السنة إلى نحو 3000 درهم، مع خيارات أوسع في قائمة الأطعمة والمشروبات.

وقال المدير العام لمطعم «أتموسفير»، فاديم فالكوفسكي، إن المطعم طرح عرضاً شاملاً خلال ليلة رأس السنة بقيمة 3000 درهم للشخص الواحد، مشيراً إلى أن معدل الحجوزات سجل مستويات عالية منذ بداية طرح العرض.

من جهته، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن أسعار بعض الحجوزات في مطاعم فندقية فاخرة تتخطى حاجز الـ5000 درهم للشخص الواحد، موضحاً أن فنادق دبي تسجل مستويات إشغال عالية خلال ليلة رأس السنة في ظل الطلب المرتفع من السوقين المحلية والدولية.

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