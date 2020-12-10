إطلاق منصّة تأجير عقارية «لا ورقية» لأتمتة العمليات بين 4 جهات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ومؤسسة حكومة دبي الذكية، الذراع التقنية لمبادرة دبي الذكية، عن إطلاق منصّة رقمية جديدة لتأجير الأصول العقارية، وأتمتة العمليات بين أربع جهات رائدة في دولة الإمارات. وجاء الإعلان عن إطلاق المنصّة على هامش فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2020».

وستعمل المنصّة الجديدة من خلال توفيرها حلقة ربط بين مؤسسة حكومة دبي الذكية و«مجموعة وصل للعقارات» ودائرة الأراضي والأملاك في دبي وبنك الإمارات دبي الوطني، على تعزيز تكامل وكفاءة عمليات هذه الكيانات، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم. وعملت «دو» ومؤسسة حكومة دبي الذكية على تطوير منصة بيانات متعددة الأغراض ضمن إطار منصّة «دبي بالس».

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