«طيران الإمارات» و«دبي للسياحة» توفران إقامة فندقية مجانية لزوّار دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «طيران الإمارات» عن تنظيمها حملة عالمية بملايين الدولارات للترويج لدبي، وجهة مفتوحة وآمنة أمام الزوّار من السياح ورجال الأعمال، مشيرة إلى أنها شاركت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، في عرض ترويجي لتقديم إقامة مجانية فندقية لجميع عملاء الناقلة الذين يزورون دبي حتى 28 فبراير 2021.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أنها تقدم مع الدائرة لركاب الدرجة السياحية القادمين إلى دبي إقامة ليلة مجاناً، بينما يحظى مسافرو الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بإقامة ليلتين مجاناً في فندق «جي دبليو ماريوت»، الذي يتميز بردهة تسوّق ويقع قريباً من مناطق الجذب السياحي، مثل «دبي مول» وبرج خليفة وأوبرا دبي.

وأضافت أن الحملة الإعلانية الجديدة، التي ستتواصل طوال موسم الشتاء، تشمل إعلانات مباشرة وشراكات رئيسة لتزويد المسافرين بقيمة إضافية ومعلومات وافية، لافتة إلى أن الحملة ستعرض، عبر مختلف القنوات، مناطق الجذب المتنوّعة في دبي لأولئك الذين يتوقون لقضاء عطلة شتوية.

وأفادت النافلة أن الحملة تتطلق بداية في المملكة المتحدة والأسواق الأوروبية الرئيسة عبر التلفزيون والإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تنقل رسالة «دبي ترحب بزوّارها» إلى العالم. وذكرت «طيران الإمارات» أنه تسهيلاً على الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفرت لهم دبي خيار إجراء اختبار PCR لفيروس «كوفيد-19» مجاناً عند الوصول، ما يتيح لهم على الفور مباشرة الاستمتاع بعطلتهم الشتوية في دبي.

وقال مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال المري، إن «دبي تشهد زيادة مضطردة في أعداد الزوّار، مدعومة بتدابير شاملة لحماية رفاه ضيوفها»، مشيراً إلى أنه مع حلول العام المقبل، ستواصل دبي تعزيز عروضها للزوّار من رجال الأعمال والسياح، من خلال إطلاق مرافق وأماكن جذب جديدة، إضافة إلى عودة المؤتمرات والفعاليات ذات المستوى العالمي، مثل مهرجان دبي للتسوّق، وأول معرض «إكسبو» عالمي يقام في المنطقة.

وأضاف: «يسعدنا أن نتشارك مع (طيران الإمارات) في أحدث حملة عالمية لها، ونتطلع إلى الترحيب بزوّارنا الدوليين الذين اختاروا دبي وجهة مفضلة هذا الشتاء».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن «دبي واحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبية، ونحن نرى اهتماماً قوياً ونمواً مضطرداً في الحجوزات إلى دبي من جميع محطات شبكة خطوطنا، خصوصاً من أوروبا».

وأضاف: «نهدف من خلال حملتنا الجديدة إلى إحياء الشغف والإقبال على السفر، ووضع دبي في مقدمة خيارات الناس في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن وجهة شتوية متميزة».

يشار إلى أن «طيران الإمارات» استانفت حتى الآن تشغيل رحلات الركاب إلى 100 وجهة، ما يوفر السفر بسهولة بين دبي والمدن الرئيسة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركتين ومنطقة الخليج والشرق الأوسط.

صفحات للحملة

أفادت «طيران الإمارات»، بأنها ستنشئ على موقعها «emirates.com» صفحات مخصصة لحملتها الترويجية الجديدة لدبي، حتى تتيح للمسافرين الاطلاع بسهولة على أحدث المعلومات حول السفر إلى دبي، بما في ذلك متطلبات الدخول وكيفية الاستمتاع بالتجارب الداخلية والخارجية في دبي مع الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة.

• دبي توفر فحص «كوفيد-19» مجاناً عند الوصول للقادمين من دول الخليج.

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