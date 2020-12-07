"اللولو" ينضم إلى "إمباي" في حلول الدفع "اللا تلامسي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أعلنت مجموعة اللولو، صاحبة سلسلة متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت الرائدة في المنطقة، أنها أصبحت أوّل منافذ التجزئة الرئيسيين الذين اشتركوا في خدمات إمباي، أوّل منظومة متكاملة للدفع اللا تلامسي في العالم برصيد فوري. يعد "إمباي" تطبيقًا للدفع آمن للتعاملات غير النقدية تم تصميمه وتطويره ضمن إطار برنامج الحكومة الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم توقيع الاتفاقية في دائرة التنمية الاقتصاديّة بدبي بين علي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة إمباي وسالم أم أيه، مدير مجموعة اللولو بحضور سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجيمس ك. فارجيز، مدير مجموعة اللولو الدولية، ومنى القصاب، الرئيس التنفيذي لإمباي، وجيجي جورج كوشي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات.

بإمكان عملاء اللولو الآن استخدام إمباي عبر الدفع اللا تلامسي (Tap and Pay) بأمان عند التسوق في جميع متاجر اللولو التي يزيد عددها عن 250 متجرًا حول العالم. إضافة إلى الدفع اللا تلامسي، يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء مدفوعات مختلفة من داخل التطبيق مثل الدفعات الحكومية وطلب الطعام عبر الإنترنت ودفعات الرسوم الدراسيّة ومدفوعات الخدمات الاستهلاكية وغيرها الكثير.

ويوفّر إمباي كذلك تسهيلات ائتمانية فورية للأشخاص الذين يحتاجون إلى تمويل لتسديد الدفعات المختلفة دون الحاجة إلى زيارة البنوك واستكمال الإجراءات الرسمية الطويلة.

وستحدّد هذه الشراكة مساراً جديداً ومعاصراً للتسوق والدفع. وستقدم إمباي أيضًا عروضًا وصفقات مثيرة لمتسوقي اللولو في الأيام القادمة. ويمكن للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات تحميل التطبيق الجديد مجاناً من متاجر التطبيقات على أجهزة الأندرويد والآيفون والتسجيل خلال دقائق معدودة، والاستفادة من بطاقة ماستر كارد الرقمية المدمجة في التطبيق.

وقال علي إبراهيم نائب المدير العام لاقتصادية دبي ورئيس مجلس إدارة إمباي: "يشرّفنا أن نعلن عن الشراكة التوافقية بين إمباي وأكبر سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في المنطقة - اللولو. يتطلع نظامنا الآمن للدفع والمتعدد الأوجه وغير النقدي إلى بناء منصة ملائمة وآمنة للوصول إلى مجموعة أوسع من الجمهور. ما نقوم به الآن هو إحضار متجر اللولو إلى متناول يدك".

وقال سالم أم إيه، مدير مجموعة اللولو: "يسعدنا التعاون مع إمباي في توفير خيار دفع غير نقدي ولا تلامسي للمتسوقين لدينا. نحن نسعى دائماً للوصول إلى تجربة تسوق مبتكرة ومريحة وآمنة داخل المتجر وعبر الإنترنت. إنّ تطوير إمباي تحت رعاية دائرة التنمية الاقتصادية تجعلنا فخورين بأن نكون من بين تجار التجزئة الرئيسيين الأوائل الذين يقدّمون هذه الخدمة لعملائنا".

وقالت منى القصاب، الرئيس التنفيذي لشركة إمباي: "تفخر إمباي بهذه الفرصة الرائعة والتوقيع على مع سلسلة متاجر التجزئة الأكثر شهرة في منطقتنا - اللولو، بحيث نتمكن من بناء جمهور أكبر يستمتع بشراء البقالة وشراء المنتجات وغير ذلك الكثير بلمسة واحدة. أصبحت تجربة تسوقك لدى متاجر اللولو الآن بسيطة وذكية وسريعة وآمنة".

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