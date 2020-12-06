«دبي للإنترنت» تعرض دور التكنولوجيا في التعامل مع تأثيرات «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مدينة دبي للإنترنت عزمها تعريف زوار «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» بالدور المحوري للتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في دعم استجابة دولة الإمارات ودول المنطقة للتحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، ومساهمتها في تعافي مختلف القطاعات وإرساء ملامح المستقبل.

ومن المنتظر أن تحتضن مدينة دبي للإنترنت في جناحها نخبة من كبرى الشركات العالمية والشركات الناشئة في مجال التقنية، كما تعتزم استعراض سلسلة من التجارب التفاعلية، بمشاركة شركائها، وعدد من الشركات الناشئة العاملة في حاضنة الأعمال «in5»، المنصة الداعمة لرواد الأعمال.

وقال المدير العام لمدينة دبي للإنترنت، عمار المالك، إن دبي أكدت ريادتها مركزاً عالمياً للشركات والمواهب في مجال التكنولوجيا، بفضل خطواتها الاستباقية، وتوفيرها بيئة جاذبة للشركات والمتخصصين.

وأضاف أن وجود أفضل شركات التكنولوجيا في دولة الإمارات يضعنا في موقع قوي في مرحلة التعافي، واستكمال مسيرة التنمية، مؤكداً أن قرار منح الإقامة الذهبية لفئات جديدة في المجتمع مثل مهندسي الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة، وحملة الشهادات التخصصية في الذكاء الاصطناعي، يرسخ مكانة البلاد مركزاً حيوياً للمعرفة.

يذكر أن مدينة دبي للإنترنت توفر منصة مميزة لشركات التقنية، ويضم مجمع أعمالها أكثر من 1600 شركة متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة وناشئة يعمل لديها أكثر من 25 ألف متخصص.

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