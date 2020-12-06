مشروع تحت الإنجاز: برج خور دبي.. معلم بمنصّات تحاكي حدائق بابل

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يعدّ برج خور دبي الجديد معلماً سياحياً استثنائياً يجسّد فن العمارة لإمارة دبي، فهو يشكل مزيجاً بين العمارة الإسلامية والتصميم الحديث، لينفرد بذلك في هندسته مكوناً أيقونة فريدة من نوعها.

ويتم تطوير مشروع البرج من قبل شركة «إعمار العقارية»، بالتعاون مع «دبي القابضة»، وهو من تصميم المهندس الإسباني السويسري سانتياغو كالاترافا فالس، الذي قال إنه استوحى تصميم البرج من زهرة الزنبق الصحراوية.

ومن المتوقع أن يصل طول برج خور دبي إلى 928 متراً، ليكون أطول برج في العالم بعد اكتمال إنشائه، كما من المتوقع أن تكون «قاعة القمة» من أبرز مرافق المشروع، للتمتع بإطلالات خلابة، كما سيضم البرج شرفات زجاجية دوارة لتقدم من خلالها إطلالات بانورامية على أفق دبي ومحيطها.

وسيشتمل البرج كذلك على منصّات تمثل حدائق لكبار الشخصيات تعكس أجوائها حدائق بابل المعلقة، كما تعتمد فكرة إضاءة البرج، على تصميم برعم زهرة الزنبق، إذ سينشر البرعم الضوء على امتداد البرج.

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