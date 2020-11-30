اكتمال أعمال بناء الجناح السعودي في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

أعلن جناح السعودية في معرض «إكسبو 2020 دبي» عن اكتمال أعمال البناء، التي بدأت في فبراير 2019، للمشاركة في الحدث الدولي المرتقب الذي سينطلق في دبي خلال أكتوبر2021.

وأوضح بيان صادر أمس، أن الجناح يمتد على مساحة 13 ألفاً و69 متراً مربعاً، أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة قدم، ليكون ثاني أكبر جناح من حيث الحجم في «إكسبو 2020 دبي»، بعد جناح دولة الإمارات المستضيفة للحدث العالمي.

ويستعرض الجناح السعودي تجربة المملكة في المزج بين ثقافتها الغنية وتقاليدها العميقة من جهة، وطموحاتها اللا محدودة لبناء مستقبل مشرق من جهة أخرى.

ويصل ارتفاع مبنى الجناح ما يعادل ستة طوابق، وترمز واجهته المبتكرة إلى الفرص الغنية في المملكة، وثراء ثقافتها وعراقة تراثها وروعة طبيعتها، والقدرات الإبداعية التي يتحلى بها الشعب السعودي وطموحاته للسير قدماً نحو المستقبل.

ويضم المبنى الصديق للبيئة 650 لوحاً شمسياً تم تصنيعها من قبل رواد أعمال محليين في السعودية.

وانسجاماً مع شعار «إكسبو 2020 دبي» (تواصل العقول وصنع المستقبل)، يسعى جناح المملكة العربية السعودية إلى التواصل مع الزوار من حول العالم من خلال جولات تستعرض الكنوز التي تزخر بها 13 منطقة سعودية.

وسيصطحب الجناح زواره في رحلة لا تُنسى للتعرف الى المميزات العديدة والعجائب الثرية التي تحفل بها مناطق المملكة، وذلك من خلال إشراكهم في تجارب مدهشة وتفاعلية.

وستشكل الستارة المائية للجناح عامل جذب رئيساً، إلى جانب العديد من الفعاليات والأعمال الفنية لمبدعين سعوديين، والتي ستُعرض على شاشة LED زجاجية بحجم 1320 قدماً مربعة.

كما سيحتل عمل فني مذهل موقعاً مهمّاً في الجناح، حيث يحتوي على 2030 قطعة كريستالية تمثل رؤية السعودية 2030.

ورغم تأجيل «إكسبو 2020 دبي» على نحو غير متوقع بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وما رافق ذلك من قيود على الحركة والتنقل، إلا أن فرق العمل في جناح السعودية تابعت جهودها بهدف تجهيزه لاستقبال ملايين الزوار خلال الحدث المقرر بين الأول من أكتوبر 2021 و31 مارس 2022.

مبنى الجناح يضم 650 لوحا شمسيا تم تصنيعها من قبل رواد أعمال سعوديين.

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