"الاتحاد للطيران" تشغل رحلات مباشرة من بكين إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعتزم شركة "الاتحاد للطيران" تشغيل خدمة أخرى من الصين، مع مباشرة الرحلات من بكين إلى أبوظبي، اعتبارًا من 7 ديسمبر، على أن تبدأ الخدمة بمعدّل رحلة واحدة في الأسبوع عبر طائرة "بوينغ 787 دريملاينر"، المرتبة وفق نظام الدرجتين السياحية والأعمال.

وكانت الشركة استأنفت رحلاتها بين أبوظبي وشنغهاي في وقت متأخر من يوليو 2020، والتي ساعدت في تلبية الطلب الكبير للمسافرين من دولة الإمارات والصين وغيرها من دول منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا وأفريقيا.

وذكرت الناقلة في بيان اليوم، أنه مع إضافة الرحلة الأسبوعية الثانية الجديدة، تصبح "الاتحاد للطيران" أول ناقل جوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُسيّر رحلات عودة مباشرة من دون توقف من شنغهاي وبكين.



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