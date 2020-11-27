أول رحلة تجارية لـ «فلاي دبي» تهبط في تل أبيب

المصدر: دبي - وام

هبطت أول رحلة تجارية منتظمة تشغلها شركة «فلاي دبي» من مطار دبي الدولي، في مطار تل أبيب (بن غوريون الدولي)، أمس، حيث استُقبلت الرحلة برشاشات المياه التقليدية.

وقاد طائرة الرحلة الافتتاحية، الكابتن باتريك جونزنباخ، ومساعده الإماراتي عبدالله الشامسي، وكان على متن الرحلة وفد برئاسة الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث.

واستقبل الوفد، لدى وصوله المطار، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووفد رفيع المستوى، ضم الرئيس التنفيذي لمطار بن غوريون الدولي، شموئيل زاكاي، وممثلين عن قطاع الطيران.

دعم

قال الغيث إن «الرحلة الافتتاحية تأتي انعكاساً لاتفاقية النقل الجوي، وتشغيل هذه الرحلات الجوية المباشرة سيدعم تطوير المشروعات التجارية عبر عدد من القطاعات، ما يساعد على تعزيز النجاح والازدهار، ونتطلع إلى الترحيب بأول مسافرين من إسرائيل عند قدومهم لاستكشاف دولة الإمارات».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «منذ أن أعلنا إطلاق خدماتنا إلى تل أبيب، شهدنا طلباً قوياً على الرحلات من إسرائيل والإمارات، كما تلقينا أول حجوزاتنا من السياح والمسافرين من رجال الأعمال، بعد وقت قصير من الإعلان عن جدول الرحلات المنتظمة». وأضاف أفندي: «هناك فرصة لتعزيز رحلاتنا اليومية، وهي رحلتان يومياً بشكل أكبر».

سلاسة

إلى ذلك، أفادت «فلاي دبي» بأن شراكتها الموسعة بالرمز مع شركة «طيران الإمارات»، توفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مطار دبي الدولي، الذي يعد اليوم مركزاً عالمياً للطيران يوفر رحلات إلى أكثر من 155 وجهة بين كل من «طيران الإمارات» وشبكات «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

وأشارت «فلاي دبي» إلى توافر وجبات «كوشر» للطلب المسبق، في حين سيستفيد المسافرون من أولوية خدمة إتمام إجراءات السفر بالمبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي.

أسعار

وبينت أن أسعار درجة رجال الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى تل أبيب تبدأ من 6000 درهم (1630 دولاراً)، في حين تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1600 درهم (435 دولار)، بينما تبدأ أسعار درجة رجال الأعمال ذهاباً وإياباً من تل أبيب إلى دبي من 1600 دولار (5870 درهماً) وأسعار الدرجة السياحية من 360 دولاراً (1320 درهماً).

ولفتت إلى أنه يمكن للمسافرين الاختيار بين باقات الأسعار «فليكس/‏‏‏‏ القيمة» أو «لايت»، حسب احتياجات السفر الخاصة بهم.

خدمات

أفادت شركة «فلاي دبي» بأن الركاب المسافرين على الدرجة السياحية سيستمتعون بمقعد من تصميم شركة «ريكارو»، يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الأجواء خلال الرحلة بين دبي وتل أبيب، التي تستغرق أقل من أربع ساعات.

وأكدت الناقلة أنها تواصل نشر خدمة الـ«واي فاي» عبر أسطولها، ما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم، كما يمكنهم تصفح الـ«ويب» وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والحصول على آخر الأخبار.

- أسعار الدرجة السياحية من دبي إلى تل أبيب تبدأ من 1600 درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news