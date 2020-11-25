"طيران الإمارات" تتوقع انتعاشاً حاداً في الطلب على السفر مع توزيع لقاحات "كورونا"

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

توقعت شركة طيران الإمارات، انتعاشاً حاداً في الطلب على السفر الجوي العام المقبل مع توزيع لقاحات فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس "طيران الإمارات"، تيم كلارك، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" اليوم، إن "الناقلة ستعيد تشغيل جميع أسطولها من طائرات (إيرباص A380) بنهاية العام المقبل أو في الربع الأول من العام 2022"، مضيفاً: "أستطيع أن أرى الطلب على السفر يتحرك بوتيرة سريعة".

وذكر كلارك أن "التقدم الذي تم إحرازه في إنتاج اللقاحات ونقلها يجب أن يتضح بحلول الربع الثاني من العام المقبل"، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحرير الطلب على السفر "عبر جميع القطاعات" خصوصاً الذين لم يتمكنوا من السفر أثناء الوباء، متوقعاً أن تعود الناقلة إلى التدفق النقدي الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2021.

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