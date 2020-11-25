مشروع عقاري جديد في «الريم» بمليارَي درهم

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

قالت مديرة التسويق والمبيعات في شركة «إمكان» للتطوير العقاري، كارين نيل، إن من المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «ميكرز ديستركت» بجزيرة الريم في أبوظبي، نهاية العام المقبل، باستثمارات تبلغ نحو مليارَي درهم.

وأوضحت نيل خلال مؤتمر صحافي، أمس، على هامش افتتاح النادي الشاطئي للمشروع، أن المرحلة الأولى تضم مشروع «بيكسل»، وهو مجتمع سكني متعدد الاستخدامات، يشمل سبعة أبراج سكنية متعددة الاستخدامات تضم 525 شقة سكنية، من المتوقع تسليمها في الربع الرابع من عام 2021.

وأضافت أن مشروع «ميكرز ديستركت» يتكون من ثلاث مراحل رئيسة، ويطل على البحر مقابل جزيرة السعديات مباشرة، مشيرة إلى أن من المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل في غضون 10 سنوات.

وبينت نيل أن مساحة المشروع تقدر بنحو 18 هكتاراً، ويضم مساحات سكنية على مساحة 550 ألف متر مربع، تضم 3700 وحدة سكنية، فضلاً عن مساحات مكتبية للعمل المشترك وفندق ومتاجر للبيع بالتجزئة ومنافذ للأطعمة والمشروبات.

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