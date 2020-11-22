اقتصادية دبي تغلق صالة ألعاب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أغلقت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، صالة ألعاب في شارع الشيخ زايد، لقيامها بممارسات تخالف التشريعات السارية والمعمول بها في إمارة دبي.

ولفتت اقتصادية دبي إلى انتشار مقطع فيديو إعلاني في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر ترويج الصالة لبعض الممارسات المخالفة للتشريعات السارية، وبعد الاطلاع عليه، من قبل الجهات المختصة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، تم على الفور استدعاء إدارة الصالة بشكل رسمي للحضور إلى مقر الدائرة، للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارة، والمتعلقة بمزاولة الأعمال التجارية.

ووجهت اقتصادية دبي شكرها إلى المستهلكين النشطين بالإبلاغ عن المخالفات والممارسات السلبية، التي من شأنها أن تلحق الضرر بهم وبغيرهم، ودعت مختلف فئات المستهلكين إلى الإبلاغ عن الظواهر السلبية عبر تطبيق «مستهلك دبي»، المتوافر على متاجر «أبل»، و«غوغل»، و«هواوي»، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae أو الاتصال بالرقم: 600545555.

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