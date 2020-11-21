اقتصادية دبي تغلق صالة ألعاب لمخالفتها التشريعات السارية في الإمارة

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أغلقت اقتصادية دبي ممثلة بقطلع الرقابة التجارية وحماية المستهلك صالة ألعاب في شارع الشيخ زايد، وذلك بسبب قيامها بممارسات تخالف التشريعات السارية والمعمول بها في إمارة دبي.

وقد انتشر مقطع فيديو إعلاني في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر ترويج الصالة لبعض الممارسات المخالفة للتشريعات السارية، وبعد الاطلاع عليه من قبل الجهات المختصة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تم على الفور استدعاء إدارة الصالة بشكل رسمي للحضور إلى مقر الدائرة، للتأكد من مدى التزامهم بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارة، والمتعلقة بمزاولة الأعمال التجارية.

وتوجه اقتصاية دبي شكرها وامتنانها لجميع المستهلكين النشطين بالابلاغ عن المخالفات والممارسات السلبية التي من شأنها أن تلحق الضرر بهم وبغيرهم، وتدعو مختلف فئات المستهلكين إلى الابلاغ عن الظواهر السلبية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر ابل وغوغل وهواوي، أو عبر الموقع الألكتروني consumerrights.ae أو بالاتصال على 600545555.

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