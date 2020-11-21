"أبوظبي العالمي" يتعاون مع بنك إسرائيلي لتطوير التكنولوجيا المالية

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم



أعلن سوق أبوظبي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك هبوعليم الإسرائيلي بهدف تطوير والترويج لابتكارات التكنولوجيا المالية وبيئات العمل وتعزيز الفرص ضمن السوقين التي من شأنها دعم التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية وربط اقتصاد الإمارات و اقتصاد إسرائيل.

وبموجب المذكرة سيتعاون سوق أبوظبي العالمي وبنك هبوعليم في مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة والتي تشمل تطوير حلول التكنولوجيا المالية التي من شأنها تسهيل التجارة الدولية وممارسة الأعمال وأنشطة الخدمات المالية بين الإمارات وإسرائيل ودعم شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال الراغبين في تعزيز تواجدهم ضمن السوقين.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: يسرنا البدء في مرحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز وتطوير الأعمال وقطاع التكنولوجيا المالية والتعاون المشترك بين أبوظبي وإسرائيل وسوق أبوظبي العالمي الذي يسعى باستمرار إلى العمل مع شركائه الاستراتيجين محلياً وعالمياً لدعم الخطط والرؤى الاقتصادية للإمارة والإمارات كافة لتعزيز أجندة التكنولوجيا المالية.

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