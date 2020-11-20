إطلاق «نخيل لإدارة المجتمعات» لخدمة 300 ألف مقيم بدبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أطلقت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، شركة جديدة هي «نخيل لإدارة المجتمعات»، التي تركز على العملاء، وتكرس جهودها لضمان تمتّع المقيمين والمستثمرين بأفضل الخدمات والمرافق ذات المستوى العالمي، فضلاً عن المعيشة الشاملة.

وتهدف «نخيل لإدارة المجتمعات»، التي تم إطلاقها بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة «نخيل»، وضيوف بارزين من دائرة الأراضي والأملاك بدبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى تحسين الحياة المجتمعية لـ300 ألف مقيم في مختلف أنحاء دبي، فضلاً عن جعل «مجتمعات نخيل» أكثر الأماكن المرغوبة للاستثمار والعيش والعمل والزيارة، حيث تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة خلال الحدث.

وستقوم «نخيل لإدارة المجتمعات» التي أطلقت منصاتها الجديدة عبر قنوات التواصل الاجتماعي وموقع إلكتروني جديد، بإدارة اجتماعات لجنة الملاك وخدمات إدارة المرافق، بالإضافة إلى التعزيز المستمر لجميع مناحي الحياة المجتمعية.

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