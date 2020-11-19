عروض سعرية إلى 12 وجهة في «اليوم الوطني»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، عن توفير عروض سعرية خاصة بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

وأفادت الشركة، في بيان لها، بأن هذه العروض تتيح للمتعاملين معها في الدولة، السفر بأسعار خاصة إلى 12 وجهة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأقصى، خلال عطلة اليوم الوطني.

ووفقاً لـ«طيران الإمارات» تسري العروض السعرية للحجوزات اعتباراً من أمس وحتى 29 نوفمبر الجاري، للسفر حتى 31 مايو 2021. كما تخضع كغيرها من العروض الخاصة لبعض الشروط والأحكام.

وأوضحت أن الوجهات الـ12 التي تشملها العروض الخاصة هي: القاهرة، ونيروبي، ولندن، وبانكوك، وزيوريخ، وجنيف، والدار البيضاء، والمالديف، وسيشيل، وجوهانسبرغ، وكيب تاون، وموريشيوس.

وتراوح الأسعار بين 1925 في الدرجة السياحية و6005 دراهم في درجة رجال الأعمال للسفر إلى القاهرة، وحتى 3595 درهماً في «السياحية» و14 ألفاً و505 دراهم في درجة رجال الأعمال للسفر إلى كيب تاون.

كما يمكن الحجز مع «الإمارات للعطلات»، لحجز إقامة فندقية مدتها ثلاث ليالٍ، ابتداءً من 4199 درهماً للشخص، بما في ذلك سعر تذكرة السفر.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها تقدم تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً للمتعاملين معها، بصرف النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون عليها، مشيرة إلى أن التغطية تسري على جميع الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 ديسمبر 2020.

وستبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً، بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أنه يمكن للمتعاملين الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى، بعد وصولهم إلى وجهتهم مع «طيران الإمارات».

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تطبق مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر، لضمان سلامة المتعاملين وموظفيها على الأرض وفي الأجواء.

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