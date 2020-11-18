"طيران الإمارات" تطرح عروضاً سعرية إلى 12 وجهة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، عن توفير عروض سعرية خاصة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، حيث تتيح هذه العروض لعملاء الناقلة في الدولة السفر بأسعار خاصة إلى 12 وجهة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأقصى، إما لقضاء إجازة قصيرة أو زيارة العائلة والأصدقاء خلال عطلة اليوم الوطني.

وأوضحت الناقلة في بيان، أن العروض السعرية للحجوزات تسري من اليوم (الأربعاء) وحتى 29 نوفمبر الجاري، للسفر حتى 31 مايو 2021، كما تخضع كغيرها من العروض الخاصة لبعض الشروط والأحكام.

والوجهات الـ12 التي تشملها العروض الخاصة هي: القاهرة، نيروبي، لندن، بانكوك، ،زيوريخ، جنيف، الدار البيضاء، المالديف، سيشل، جوهانسبرغ، كيب تاون، وموريشيوس.

وتراوح الأسعار بين 1925 في الدرجة السياحية و6005 دراهم في درجة رجال الأعمال للسفر إلى القاهرة، وحتى 3595 درهماً في السياحية و14505 دراهم في درجة رجال الأعمال للسفر إلى كيب تاون.

ويمكن للعملاء أيضاً الحجز مع "الإمارات للعطلات" والاستمتاع بإقامة فندقية 3 ليال ابتداءً من 4199 للشخص، بما في ذلك سعر تذكرة السفر.



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