30.26 مليار درهم تداولات العرب والخليجيين في أسواق المال منذ بداية 2020

المصدر: أبوظبي - وام

واصل المستثمرون العرب والخليجيون ضخ مزيد من السيولة في أسواق المال المحلية، ما رفع إجمالي قيمة تداولاتهم إلى نحو 30.26 مليار درهم (بيعاً وشراء)، تشكل ما نسبته 13% من إجمالي قيمة التداولات المسجلة في الأسواق، منذ بداية عام 2020، وحتى 15 نوفمبر الجاري، وذلك وفق الإحصاءات الصادرة عن الأسواق، والتي أظهرت أيضاً أن صافي استثمارات هذه الشريحة بلغ 552 مليون درهم.

ويعكس استمرار ضخ هذه الشريحة من المستثمرين السيولة، ارتفاع مستوى الثقة بتعاملات الأسواق المحلية، التي باتت تعد الأكثر جاذبية للاستثمار بالنسبة للمستثمرين من جميع دول العالم.

وبلغت قيمة تداولات المستثمرين العرب والخليجيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 6.877 مليارات درهم (بيعاً وشراء)، خلال فترة الرصد السابقة، منها 3.607 مليارات درهم عمليات شراء، ونحو 3.27 مليارات درهم مبيعات.وبلغ صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين، في سوق العاصمة، 337 مليون درهم.

أما في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة تداولات العرب والخليجيين 23.39 مليار درهم (بيعاً وشراء)، توزعت بواقع 11.8 مليار درهم عمليات شراء، و11.585 مليار درهم عمليات بيع، فيما بلغ صافي استثماراتهم 215 مليون درهم.

وكانت الأسواق المالية المحلية شهدت ارتفاعات قوية، خلال الأسابيع الماضية، ما شجع المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار فيها.

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