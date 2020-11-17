«أو إيه جي»: شركات الطيران تشغل 504 آلاف مقعد في الإمارات الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن الناقلات الجوية العاملة في مطارات الإمارات ستشغل في الإجمال نحو 504 آلاف و382 مقعداً في الأسبوع الذي بدأ من 16 نوفمبر الجاري، مقابل نحو 500 ألف مقعد في الأسبوع السابق.

وذكرت المؤسسة، في أحدث تقاريرها عن أداء قطاع النقل الجوي، أن الإمارات تستحوذ على نحو 25% من إجمالي السعة المقعدية التي تشغلها مختلف شركات الطيران العاملة في منطقة الشرق الأوسط، التي سجلت نحو 1.99 مليون مقعد.

عالمياً، ذكرت المؤسسة أن ستاً من أكبر 10 أسواق إقليمية لاتزال عند أقل من نصف مستويات طاقتها في يناير 2020، لافتة إلى أن الأسواق الكبيرة مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، تكافح للحفاظ على نحو 40% من طاقتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news