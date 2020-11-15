ارتفاع أرباح 23 شركة تأمين محلية إلى 1.41 مليار درهم خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع صافي أرباح 23 شركة تأمين مدرجة في الأسواق المالية المحلية إلى 1.41 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بنمو نسبته 3.8% مقارنة مع الأرباح التي حققتها في نفس الفترة من العام 2019.

وتعكس الأرقام التي، أعلنتها شركات التأمين عن أدائها التشغيلي في الربع الثالث من العام الجاري، استمرار نشاط القطاع رغم التباطؤ الذي سيطر على أنشطة غالبية القطاعات خلال الأشهر الماضية.

وتظهر البيانات المالية للشركات التي افصحت عن بياناتها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاع صافي أرباح 15 شركة في حين شهدت أرباح 8 شركات انخفضا في ربحيتها.

وبلغ عدد شركات التأمين التي افصحت عن بياناتها المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 13 شركة نجحت 9 منها في زيادة صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

أما في سوق دبي المالي فقد بلغ عدد شركات التأمين التي افصحت عن بياناتها المالية 10 شركات حققت 6 منها نموا في صافي أرباحها.

وجاءت شركة اروينت للتأمين بالمركز الأول، من حيث قيمة الأرباح المتحققة، والتي بلغت 363 مليون درهم تقريباً خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، تلاها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بأرباح قدرها 282 مليون درهم، ثم شركة عُمان للتأمين 158 مليون درهم، والإمارات للتأمين 87.6 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news