90% من سكان الإمارات سيغيرون عادات سفرهم بعد "كورونا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر استبيان جديد أجرته شركة "إنمارسات" المتخصصة في خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة، أن 90% من سكان دولة الإمارات (9 من كل 10 مقيمين أو مواطنين)، سيغيرون عاداتهم وروتينهم بالنسبة للسفر جوّاً بعد إنجلاء جائحة "كوفيد-19".

ويعد استبيان "متابعة ثقة المسافرين" (Passenger Confidence Tracker) أكبر استبيان عالمي للمسافرين جواً منذ بدء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، ويعكس آراء وسلوكيات 9500 مشارك من 12 بلداً حول العالم بخصوص مستقبل السفر الجوي، من بينهم أكثر من 500 مسافر في دولة الإمارات.

وأشار الاستبيان إلى أن المسافرين في الإمارات متحفزون للعودة إلى السفر جوّاً في المستقبل القريب، لكنهم سيكونون أكثر ثقة إن تم تطبيق إجراءات معينة خلال سفرهم وعلى متن الطائرات.

ووفقاً لنتئج الاستبيان، تشغل بال المسافرين في الإمارات عوامل عدة أخرى، منها الثقة في الخطوط الجوية، حيث قال أكثر من ربع المشاركين في الاستبيان إنهم سيسافرون فقط مع الخطوط الجوية التي يثقون بها، فيما اعتبر أكثر من نصف المسافرين (52%) أن سمعة شركات الطيران أصبحت الآن عاملاً أكثر أهمية مما كان عليه قبل الجائحة، عند اختيارهم الخطوط الجوية التي سيسافرون على متنها.

وهذه الأسباب توضح سبب تعبير 32% من المشاركين في الإمارات عن ميلهم للتقليل من السفر الجوي، والأمر ذاته تكرر عن المستوى العالمي، حيث قال ثلث المشاركين عالمياً (31%) إنهم يخططون للسفر جوّاً أقل من المعتاد، فيما يتوقع أربعة من كل 10 مسافرين عالمياً (41%) أن يسافروا بشكل أقل إجمالاً أياً كانت وسيلة النقل.

وفيما يتوقع أن ينخفض السفر الجوي على المدى القريب والمتوسط، فإن المسافرين في الإمارات أكثر ميلاً للسفر جوّاً خلال الجائحة من نظرائهم العالميين، إذ إن نصف المشاركين تقريباً (46%) استقلوا رحلة جوية واحدة على الأقل – وهو ثالث أعلى معدّل بعد الهند والولايات المتحدة.

وقال نائب الرئيس الإقليمي لشؤون الطيران في "إنمارسات" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، نيل فوكنر، إن "نتائج الاستبيان تنبئ بحصول تغيير كبير في سلوكيات السفر، سيؤدي غالباً إلى تغيير شكل قطاع الطيران على المدى البعيد".



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