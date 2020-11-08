الإمارات تفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

فازت دولة الإمارات، للمرة الثانية على التوالي، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض «أوفي»، وذلك في ضوء انتخابات المجلس التي عقدت، أخيراً، بمقر الاتحاد في العاصمة الفرنسية باريس، وجاء فوز الدولة بعضوية الاتحاد، بعد إعادة انتخاب الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع، عضواً في المجلس لثلاث سنوات مقبلة.

واعتبر سيف محمد المدفع أن إعادة انتخابه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض، دليل على الثقة التي يوليها الاتحاد لممثلي دولة الإمارات، وتقديراً لجهودهم المبذولة من أجل مصلحة هذه الصناعة، ومواصلة تطويرها وتعزيز تنافسيتها، مشيراً إلى أن الاختيار يعد تأكيداً على الدور الذي تلعبه الإمارات عموماً، والشارقة ممثلة بمركز إكسبو، في تعزيز ريادة قطاع المعارض والمؤتمرات على المستويين الإقليمي والعالمي، خصوصاً في ظل التحديات التي يشهدها القطاع نتيجة لتداعيات جائحة «كوفيد-19»، مؤكداً أنه سيعمل من خلال موقعه في هذا المكان على تعزيز صناعة المعارض في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وإيجاد الحلول المناسبة لكل التحديات على مستوى المنطقة.

يشار إلى أن دولة الإمارات قفزت، خلال السنوات الماضية، قفزات نوعية في صناعة المعارض، وأصبحت تتصدر دول المنطقة وجهةً إقليميةً وعالميةً، وتسهم هذه الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو قطاعات أخرى مرتبطة بها، مثل السياحة وقطاع الضيافة والأعمال.

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