سهم "طاقة" يرتفع بـ 14.6% في جلسة اليوم

المصدر: مدحت السويفي – دبي

قفز سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، لأعلى سعر عند 1.64 درهم، حيث اقترب من النسبة القصوى المقررة للارتفاع، مسجلاً 14.65%.



من جانبه، قال المدير بشركة الانصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن الارتفاعات جاءت بعد اعتزام مجلس إدارة الشركة مناقشة السماح لغير المواطنين بالتملك في أسهم الشركة.



واستقطب السهم سيولة بقيمة 49.9 مليون درهم، حيث اقتنص ما يقرب من 60% منها من خلال التعامل على كمية أسهم بلغت 30.65 مليون سهم.



وكانت شركة "طاقة" قد أرسلت بياناً لسوق أبوظبي للأوراق المالية، يفيد بأن مجلس إدارتها سيجتمع في 9 من نوفمبر الجاري لمناقشة السماح بالتملك الأجنبي لأسهمها، بالإضافة الى اعتماد البيانات المالية للشركة لفترة الربع الثالث من العام الجاري.

الجدير بالذكر أن شركة "طاقة" مملوكة حالياً لمؤسسة أبوظبي للطاقة بنسبة تقارب 99%، ولا تسمح ضمن نظامها الحالي لغير المواطنين بالتملك بأسهم الشركة.



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