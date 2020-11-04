"ديوا" تنجز 72% من خزان المياه بمنطقة الليسيلي بسعة 60 مليون غالون

المصدر: دبي- وام





أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ان نسبة الانجاز بمشروع خزّان المياه الذي تنفذه الهيئة في منطقة الليسيلي بسعة 60 مليون غالون وتبلغ استثماراته 175.4 مليون درهم، وصلت إلى 72%، ويتوقع الانتهاء منه بنهاية النصف الأول من العام المقبل.

وتفقد سعيد محمد الطايرالعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة مشروع الخزّان يرافقه المهندس عبدالله عبيدالله النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية؛ والمهندس برنلي نصور نائب الرئيس - المشاريع وهندسة المياه والصيانة والتوصيلات الجديدة.

وقال الطاير: "تسير الهيئة وفق خطتها الاستراتيجية لترسيخ مكانة دبي الرائدة كمثال يحتذى في فعالية وكفاءة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه بما يفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لمختلف نواحي التنمية في الإمارة، ونعمل حالياً على إنشاء خزان للمياه من الخرسانة المسلحة في منطقة الليسيلي بسعة 60 مليون جالون إلى جانب خزان المياه الموجود حالياً والذي تبلغ قدرته التخزينية 120 مليون جالون من المياه المحلاة".

وأوضح أنه يجري إنشاء خزان آخر في منطقة النخلي بسعة 120 مليون غالون لرفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي وتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات المياه.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تهدف إلى زيادة السعة التخزينية من المياه في إمارة دبي لتصل الى 1002 مليون غالون عام 2021 مقارنةً بالسعة الحالية التي تبلغ 815 مليون غالون.

وأكد أن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات العالمية لتوفير بنية تحتية متطورة تسهم في إدارة جميع المرافق والخدمات في الإمارة عبر أنظمة ذكية ومترابطةوتعمل على تفعيل جميع عدادات المياه الذكية في الإمارة بنهاية العام الجاري حيث تسهم هذه العدادات في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الفاقد من المياه كما تساعد المتعاملين على مراقبة الاستهلاك بشكل دقيق ولحظي وفي أي وقت ومن أي مكانبما يسهم في ترشيد الاستهلاك واستدامة الموارد. وقد انخفضت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه في الهيئة من 42% في عام 1988 إلى 6.6% حالياً وتعد من أدنى النسب في العالم.



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