102 % زيادة في صافي أرباح «دبي للاستثمار» خلال 3 أشهر

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أمس، عن تحقيق أرباح صافية قدرها 213 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة قدرها 102%، مقارنة بـ105 ملايين درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها حققت ربحاً صافياً للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بقيمة 418 مليون درهم، مقارنة بـ458 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2019.

وأضافت أن إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 1.90 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي الأصول إلى 21.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2020، مقارنة بـ20.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إنه «على الرغم من الظروف الصعبة، فقد تمكنت (دبي للاستثمار) من تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث»، مؤكداً أن «مختلف الأنشطة والأعمال عموماً بدأت تسجل انتعاشاً».

وأضاف أن «المراجعة الدقيقة والتحليل والاستغلال الأمثل للموارد، إلى جانب استراتيجية النمو للشركة، تمثل عوامل أساسية لتعزيز القدرة على تجاوز التحديات في ممارسة الأعمال»، مشيراً إلى أن «الإطلاق المرتقب لصندوق الاستثمار العقاري من قبل (المال كابيتال)، إحدى الشركات التابعة لـ(دبي للاستثمار)، يعد أحد الأمثلة على ذلك».

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