قصــة بــرج :برج «دي تي 1».. أيقونة معمارية تضم معرضاً فنياً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر برج «دي تي1» من أكثر الأبراج الحاصلة على جوائز معمارية في دبي، منها جائزة «أفضل مشروع فاخر» من جوائز «أريبيان بيزنس للعقارات 2019»، وجائزة أفضل مبنى سكني مرتفع خلال حفل توزيع «جوائز الشرق الأوسط للهندسة المعمارية 2019»، و«أفضل تصميم لحمّام» من «جوائز العقارات الدولية» لعام 2018/‏‏2019، و«جائزة التميز المعماري - فئة الوحدات السكنية المتعددة»، من «جوائز العقارات العربية» لعام 2019 تكريماً لتميزه فنونه العمرانية وتصاميمه.

ويضم أول معرض فني لشركة «إلينغتون العقارية»، الذي يفتتح أبوابه قريباً في الطابق الأرضي. وتم تطوير «معرض إلينغتون للفنون» بالتعاون مع دار المزادات الفنية «أرتيانا»، حيث سيحتضن الأعمال الفنية لفنانين من شتى أرجاء العالم.

ويبعد برج «دي تي 1» مسافة قصيرة عن «برج خليفة»، و«دبي أوبرا»، و«دبي مول»، ويصل ارتفاع برج «دي تي 1» إلى 76 متراً.

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