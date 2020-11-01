مشروع تحت الإنجاز.. مشروع «بارك أفينيو» مجمع سكني باستثمارات 300 مليون درهم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

مشروع «بارك أفينيو» من «عزيزي للتطوير» مجمع سكني يشتمل على مبانٍ منخفضة الارتفاع، وتبلغ قيمة المشروع 300 مليون درهم، ويقع في مدينة محمد بن راشد، كما بدأت أعمال البناء في أغسطس 2020، ومن المتوقع تسليمه في مايو 2022.

ويوفر المشروع في مرحلته الأولى 140 وحدة تراوح بين 39 شقة من غرفة واحدة و101 شقة من غرفتين، حيث تم البدء في البيع للمرحلة الأولى في منتصف أكتوبر الماضي، على أن تطرح الوحدات في المبنيين الآخرين «بارك أفينيو 2 و3» للبيع في الأشهر المقبلة. وسيتألف المشروع عند اكتماله من 372 وحدة سكنية، و29 مساحة للتجزئة في المباني الثلاثة، ويكون مزوّداً بصالة رياضية مجهزة بالكامل وحمام سباحة.

يشار إلى أن «بارك أفينيو» تم تصميمه وفق مفهوم الصفاء المتصل مع محيطه. وسيكون المشروع محاطاً بالمساحات الخضراء، وعلى مقربة من «ريفيرا»، المستوحى من النمط الفرنسي المتوسطي، ويقع على مقربة من «ميدان وان مول» الذي يتم تطويره حالياً، و«ميدان غراند ستاند» ومضمار «ذا تراك».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news