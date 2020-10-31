وجه اقتصادي.. الحمراني: العمل بروح الفريق الواحد والإيجابية من أسرار نجاح المؤسسات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

«التركيز على العمل بروح الفريق الواحد» من المبادئ التي يؤمن بها المدير العام بالندب لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عبدالله أحمد سيف الحمراني، ويحرص على تنفيذها بشكل مستمر، كما يحرص على تطبيقها بين الوحدات التنظيمية المختلفة.

وأفاد الحمراني، لـ«الإمارات اليوم»، بأن العمل بروح الفريق الواحد ونشر الإيجابية من أبرز سمات المؤسسات الناجحة، ولتقديم خدماتها للمتعاملين وللمجتمع على الوجه الأنسب، لافتاً إلى أن فرق العمل في أي مؤسسة من المهم أيضاً أن تكون لديها روح المبادرة التي تعد محركاً أساسياً لنجاح وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن استشراف المستقبل من المفاهيم والتوجّهات التي يؤمن بأهميتها، والتي أصبحت في عصرنا الحالي بمثابة نبراس للجهات والقطاعات كافة، إضافة إلى الريادة والتنافسية، ومواكبة المتغيرات بمرونة ورشاقة، والتطوير المستمر للاستراتيجيات والسياسات الحكومية، إذ تعد الإمارات دائماً سبّاقة في هذه المجالات.

وحصل الحمراني على شهادة الماجستير في القانون الخاص، والعديد من المؤهّلات العلمية الأخرى، منها شهادة الماجستير في تكنولوجيا النقل البحري، وبكالوريوس الحقوق، ودبلوم العلوم الشرطية، إضافة إلى كونه محاضراً معتمداً في التخطيط الاستراتيجي والجودة والتميز المؤسسي، ولديه خبرة طويلة في إدارة الموارد المالية والمحاسبة والموارد البشرية.

وأضاف أن «الدائرة تتبنى توجهات الحكومة الرامية إلى التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة الذكية، وبالتالي تعمل بشكل مستمر على تنفيذ استراتيجية ترتكز على التحول الرقمي بشكل متكامل مع الشركاء»، مبيناً أن «نسبة التحوّل الرقمي للدائرة أخيراً بلغت 91%، وأن القيادة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي تطرأ عالمياً في تطوير الخدمات وإطلاق حزم جديدة تلبي تطلعات المتعاملين والمستثمرين، وهو ما ظهر على سبيل المثال من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية خلال شهر أبريل الماضي، شملت أبرزها (رخصة التاجر الإلكتروني)، و(رخصة حالا)، و(رخصة مركبة متنقلة)، و(رخصة مراكز الأعمال)، وتوثيق العقود الذكية لعقد وكيل الخدمات وعقود شركات الأعمال».

ويؤمن الحمراني بأهمية تأهيل الصف الثاني من العاملين والكوادر البشرية في مختلف القطاعات كمبدأ أساسي لاستدامة نجاح المؤسسات.

وأكد الحمراني، الذي يملك أربع ملكيات فكرية مسجّلة باسمه، أهمية أن تضع الكوادر البشرية نصب عينيها دائماً الانتماء وحب الإمارات وقادتها وشعبها والمساواة بين الجميع.

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