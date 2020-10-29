أسعار الوقود تواصل الاستقرار للشهر الثامن على التوالي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، أمس، عن استقرار أسعار الديزل و«البنزين» بنوعيه «سوبر 98» و«خصوصي 95» خلال نوفمبر المقبل، عند الحدود السعرية نفسها لأكتوبر الجاري، وذلك بحسب الأسعار التي أقرّتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود، أخيراً، عند معدلات منخفضة للشهر الثامن على التوالي، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً خلال أكتوبر عند الحدود السعرية ذاتها لأشهر سبتمبر وأغسطس ويوليو ويونيو ومايو وأبريل.

واستقر سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» عند سعر 1.91 درهم، فيما ثبت سعر لتر البنزين «خصوصي 95» عند 1.80 درهم، بينما سجل سعر لتر الديزل استقراراً عند 2.06 درهم.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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