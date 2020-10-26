«ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» ينطلق اليوم في دورة استثنائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020»، في دورة استثنائية افتراضياً تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري.

وأفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في بيان، أمس، بأن «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020»، أول معرض افتراضي ثلاثي الأبعاد محايد للكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتة إلى أن استخدام منصة افتراضية لاستضافة المعرض يأتي ضمن جهود الهيئة لاتباع الممارسات المستدامة، إذ توفر النسخة الافتراضية جميع المزايا والفرص التي يوفرها المعرض التقليدي.

ووفقاً للبيان، فقد أعلنت 55 مؤسسة وشركة محلية وعالمية عن رعايتها لمعرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020»، ضمن فئات متعددة.

شركاء الهيئة

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسِّس ورئيس معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، سعيد محمد الطاير، إن المعرض بات منصة تجمع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، لعرض أحدث التطورات والحلول التقنية في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار.

وأضاف الطاير: «نعتبر الجهات الراعية والداعمة لمعرض (ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)، شريكة للهيئة، وتسهم في ترسيخ مكانة هذا الحدث الاقتصادي والبيئي المهم على خارطة المعارض المتخصصة في العالم، وتشارك في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر».

الراعي الماسي

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ناصر بوشهاب، إن مشاركة الهيئة في المعرض فرصة مواتية لعرض مبادراتها وإنجازاتها، وخططها في تحقيق بيئة خضراء مستدامة في كل أعمالها التشغيلية والخدمية.

ولفت إلى أن هيئة الطرق والمواصلات حققت نتائج ووفورات ملموسة خلال عام 2019 على جميع مستويات الطاقة وأنواعها، إذ تمكنت من تحقيق وفر في الكهرباء بلغ 39.6 غيغاواط/‏ساعة، وفي المياه 45.2 مليون غالون، وفي البنزين 15.5 مليون لتر، وفي الديزل 700 ألف لتر.

ثقة المستثمرين

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية، محمد أبونيان، أن التزام حكومة دبي تجاه مواصلة خططها وبرامجها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، يعزز دون شك من ثقة مجتمع المستثمرين في القيادة الحكيمة لإمارة دبي، لما اتخذته من سياسات وإجراءات لمعالجة تداعيات أزمة «كورونا» من شأنها بث التفاؤل والثقة باستعادة الجاذبية الاستثمارية، التي تتمتع بها المنظومة الاقتصادية في دبي عالمياً.

«دبي للإعلام»

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، إن الشراكة الإعلامية الاستراتيجية لمعرض «ويتيكس 2020» في دورته الاستثنائية، تأتي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات الخلاقة، والإسهام الدائم في مختلف الأنشطة المجتمعية والخدمية. وأكد أن تلفزيون دبي، وفي إطار الخطط والبرامج والاستراتيجيات والأهداف التي يسعى إليها خدمة للمجتمع بكل فئاته وشرائحه، سيواكب من خلال فريق إعلامي وفني متخصص، فعاليات «ويتكيس 2020»، مشدداً على دور الإعلاميين في نشر الوعي وتقديم المعلومات الصحيحة، في ظل ما توفره هذه النسخة الاستثنائية من المعرض من فرص مهمة للاطلاع على أحدث التقنيات الذكية.

المجلس الأعلى للطاقة

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي: «نتطلع إلى مشاركة فعالة في أول مشاركة افتراضية ثلاثية الأبعاد في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ونسعى من خلال هذا الحدث إلى الاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحلول المبتكرة في الاستدامة».

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