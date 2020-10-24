«ديوا» تنظّم جلسات وندوات افتراضية خلال «دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تعقد هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، مجموعة من الجلسات والندوات النقاشية الافتراضية المتخصصة على هامش الدورة الخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية، المقام بالتزامن مع الدورة الـ22 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس). وتنظم الهيئة «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» 2020، عبر منصة افتراضية على الإنترنت، في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس» ومعرض «دبي للطاقة الشمسية»، سعيد محمد الطاير، إن «النسخة الاستثنائية ثلاثية الأبعاد من (ويتيكس) و(دبي للطاقة الشمسية)، تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتيح الوصول إلى عدد أكبر من الزوار والمهتمين دون الحاجة إلى السفر. ويعتبر (ويتيكس) و(دبي للطاقة الشمسية) ملتقى مهماً، يجمع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وآلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والابتكار والبيئة والاستدامة وإدارة النفايات، والأبنية الخضراء، بما يتيح لهم عقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، وأحدث الحلول المتطورة التي تسهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون».

وتتناول الجلسات النقاشية على مدار أيام معرض «دبي للطاقة الشمسية» الثلاث مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الطاقة، وتعزيز مرونة أصول وشركات الطاقة المتجددة على ضوء الأزمة الصحية التي أنتجتها جائحة «كوفيد- 19». ويشهد اليوم الأول من المعرض عقد أربع ندوات نقاشية، تركز على سبل تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي اليوم الثاني للمعرض، تنظم الهيئة جلسة طاولة مستديرة بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين، إضافة إلى أربع ندوات نقاشية حول كيفية تصميم وبناء مشروعات تنافسية تعتمد على الطاقة الشمسية. ويضم اليوم الثالث جلسات نقاشية، تسلط الضوء على أحدث الابتكارات المتعلقة بسوق المركبات الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها.

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