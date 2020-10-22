10 شركات ناشئة مؤهلة للمشاركة في «مسرعات انطلاق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز «انطلاق»، المبادرة الأولى في دبي المخصصة للشركات الناشئة العالمية المبدعة في قطاعات السياحة والسفر والطيران، عن قائمة الشركات العشر المتأهلة للمشاركة في برنامج «مسرعات انطلاق»، ضمن المجموعة الرابعة.

وأكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري، في بيان أمس، أن الإعلان عن هذه القائمة يأتي بعد استئناف دبي استقبال السياح الدوليين اعتباراً من شهر يوليو الماضي، وتوجيه الدعوة للشركات الناشئة المبدعة في شتى أنحاء العالم لإيجاد حلول مبتكرة تحت شعار «السفر الآمن في عالم بعد كوفيد»، وذلك ضمن خمسة تحديات مهمة في المجالات المؤثرة على تجارب الزوار، والتي تشمل: التسوق، وطرق الدفع ونقاط الاتصال الأخرى، والتفاعل والولاء، وإضفاء الطابع الشخصي، وسهولة الوصول.

وتعتبر القائمة النهائية للشركات لهذا العام، لبرنامج المسرعات ضمن المجموعة الرابعة، أكثر تنوعاً وشمولية، حيث إنها تضم وللمرة الأولى ثلاث شركات ناشئة من إسرائيل، هذا إلى جانب خمس شركات من أوروبا، وواحدة من الولايات المتحدة الأميركية، وأخرى من آسيا.

وستشارك الشركات الناشئة المتأهلة، على مدار الأسابيع الثمانية المقبلة، في ورش عمل لإمكانية توسيع نطاق أعمالها تحت إشراف وتوجيه الشركاء الرئيسين لمركز انطلاق.

كما سيتم في آخر البرنامج إشراكهم في «جيتكس فيوتشر ستارز»، الفعالية الأهم في المنطقة للتقنية والشركات الناشئة، حيث سيتم توفير مساحة عرض لهم، وكذلك إتاحة الفرصة أمامهم لتقديم حلولهم والتعريف بشركاتهم.

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