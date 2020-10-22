«سمانا هيلز».. 205 وحدات سكنية في منتجع فاخر

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد مشروع «سمانا هيلز» من المشروعات المهمة والجديدة في منطقة أرجان، بالقرب من «دبي ميراكل غاردن»، أكبر حديقة للزهور الطبيعية في العالم، والتي تضم أكثر من 50 مليون زهرة ونبتة من 120 نوعاً.

وانطلقت أعمال البناء في المشروع خلال سبتمبر من العام الماضي، وجرى تسريع وتيرتها منذ ذلك الحين، ليتم تسليم المشروع بالكامل في الربع الثالث من العام المقبل.

ويقع «سمانا هيلز»، المصمم على شكل منتجع فاخر يتميز بالاستدامة، في «أرجان دبي لاند»، ويمتدّ على مساحة 100 ألف قدم مربعة.

ويضم المشروع 205 وحدات سكنية تتنوع بين استوديوهات وشقق تتكون من غرفة نوم واحدة أوغرفتين، يتميز جميعها بتصميم فاخر وأسعار مقبولة.

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