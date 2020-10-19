بلدية دبي تمنح ركاب «طيران الإمارات» 6800 تذكرة دخول لـ «برواز دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية دبي عن توقيع اتفاقية شراكة مع «طيران الإمارات»، للتعريف بـ«برواز دبي» وجهة سياحية في دول مختارة في قارة أوروبا، والمساهمة في رفع معدل التصنيف السياحي لخط «برواز دبي» على خارطة دبي للسياحة في الوجهات الأوروبية، ودعم المرافق السياحية في الإمارة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، المهندس طالب جلفار، إنه سيتم بموجب الاتفاقية منح عدد (6800) تذكرة لدخول «برواز دبي» لركاب «طيران الإمارات»، الأمر الذي يعزز من الترويج للبرواز، باعتباره أحد أبرز المعالم السياحية في الإمارة، ويستقطب بشكل مستمر أعداداً كبيرة من الزوار والسياح.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية يأتي تماشياً مع الأسس الاستراتيجية الرامية إلى توطيد العلاقات بين البلدية ومختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة، وإيماناً من الدائرة بأهمية رصد السبل كافة التي تسهم في تعزيز سعادة زوار وسياح مدينة دبي، وضمان قضائهم أمتع الأوقات في المرافق السياحية والترفيهية التابعة للبلدية.

إلى ذلك، أعلنت شركة «طيران الإمارات» عن استئناف خدمتي «الصالون الجوي» وحمّام «شاور سبا» على متن طائراتها العملاقة من طراز «إيه 380»، اعتباراً من أمس.

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس، أنها بدأت توفير الخدمتين اللتين توقفتا احتياطياً بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وذلك بعد إعادة تصميمها وفقاً لمراجعة شاملة لمعايير واحتياطات الصحة والسلامة للركاب وأفراد الطاقم.

ووفقاً للبيان، فقد حوّلت «طيران الإمارات» الصالون الجوي الذي يخدم ركاب الدرجتين «الأولى» و«رجال الأعمال» إلى مكان للوجبات السريعة، بسعة جلوس محدودة، وفق بروتوكولات التباعد الجسدي المعتمدة، كما استأنف «الصالون الجوي» تقديم المشروبات والوجبات.

ولفتت الشركة إلى إعادة افتتاح المناطق الاجتماعية في درجة رجال الأعمال على بعض طائرات «بوينغ 777»، وفي الدرجة الأولى، وتوفير وجبات خفيفة مغلفة.

كما أصبح بإمكان ركاب الدرجة الأولى على طائرات A380، استخدام خدمة «شاور سبا»، إذ سيتوافر لكل منهم منتجات الـ«سبا» في حقائب فردية تحتوي على مستحضرات من العلامة الإيرلندية VOYA، إضافة إلى منشفة حمّام للاستخدام مرّة واحدة، وقائمة لاختيار مستلزمات إضافية.

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