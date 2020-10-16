«الإمارات للشحن الجوي» تنقل 500 طن من المواد الغذائية يومياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن الجوية التابعة لشركة «طيران الإمارات»، بأنها تنقل حالياً ما يصل إلى 500 طن من المواد الغذائية يومياً في عنابر الشحن على متن طائراتها عبر العالم.

وأكدت الناقلة في بيان، أمس، بمناسبة يوم الغذاء العالمي، أنه انطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها تجاه المجتمعات التي تخدمها، فإنها تحرص على ضمان إبقاء سعة شحن كافية على متن طائراتها ذات الجسم العريض، خلال جائحة «كوفيد-19»، لنقل الإمدادات الطبية العاجلة وكذلك المواد الغذائية.

وأشارت إلى أنها بذلك تتمكن من القيام بدورها في مساعدة الدول ومحال الـ«سوبر ماركت» في الحفاظ على إمداداتها الغذائية، كما أنها في الوقت ذاته تساعد المزارعين الذين يعتمدون على الصادرات الغذائية في مواصلة كسب عيشهم في هذه الظروف الحافلة بالتحديات.

وتشمل منتجات المواد الغذائية، التي تسافر كل يوم على رحلات «طيران الإمارات» عبر شبكتها العالمية، التي تغطي حاليا أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست، كلاً من: جوز الهند و«جاك فروت» من تايلاند، والمانجو من الهند، والبطاطا الحلوة من مصر، والتوت الأزرق من المملكة المتحدة، والأجبان من فرنسا وإيطاليا، وسمك السلمون من النرويج، والكرز من تشيلي، والمأكولات البحرية من باكستان، ومنتجات المخابز من هولندا والفواكه الاستوائية من فيتنام.

كما تحمل رحلات «طيران الإمارات» من أستراليا ونيوزيلندا اللحوم، وأصنافاً من الفواكه تشمل العنب والبطيخ، إلى الأسواق العالمية، يشار إلى أنه نتيجة لانتشار جائحة «كوفيد-19» وتوقف رحلات الركاب الدولية، تعرضت سلسلة توريد المنتجات الغذائية لخطر الانقطاع، إلا أن «الإمارات للشحن الجوي» عملت على إعادة عملياتها بسرعة كبيرة، ونمت شبكة خطوطها من نحو 35 وجهة فقط على متن طائراتها للشحن، في نهاية مارس الماضي، إلى أكثر من 130 وجهة في أوائل أكتوبر الجاري، على طائراتها للشحن وكذلك على طائرات الركاب.

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