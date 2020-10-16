44 مليار درهم القيمة السوقية لـ«أدنوك للتوزيع» بنهاية سبتمبر

المصدر: أبوظبي ■وام

ارتفعت القيمة السوقية لشركة أدنوك للتوزيع لتصل إلى مستوى 44 مليار درهم، مع نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 12.75 مليار درهم، وبنمو نسبته 40% مقارنة بقيمتها السوقية عند الإدراج في عام 2017.

وأظهرت البيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن النشاط الكبير الذي شهده سهم أدنوك للتوزيع أسهم في ارتفاع سعره إلى 3.57 دراهم، بزيادة نسبتها 23.15% مقارنة بـ2.9 درهم وقت الإدراج.

ومع تواصل الأداء الإيجابي للشركة، سواء من حيث الربحية المتحققة، والتوزيعات النقدية المغرية التي تقدمها للمساهمين، فقد تواصل إقبال المستثمرين على سهم الشركة، ما رفع من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة عليه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 5.64 مليارات درهم. وفي ظل هذا النشاط على سهم الشركة المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد بات يحوز المرتبة الثالثة في قائمة أكثر أسهم الشركات نشاطاً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر.

وكان للاستراتيجية المتميزة التي اتبعتها الشركة في توزيع أرباح دورية على المساهمين دور مهم في زيادة النشاط على سهمها، حيث أصبحت ضمن قائمة محدودة من الشركات التي تمنح المستثمرين فيها أرباحاً أكثر من مرة خلال العام الواحد.

وكانت أدنوك للتوزيع أعلنت خلال عموميتها التي عقدت في مارس الماضي عن تعديل في سياسة توزيع الأرباح، حيث من المقرر توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم للعام 2021، إضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع، ابتداءً من 2022 وما يليه.

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