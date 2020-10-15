«إيميريتس ديليفرز» تقدم خصماً بنسبة 15% على رسوم الشحن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت منصّة «إيميريتس ديليفرز» لتسليم التجارة الإلكترونية، التي طورتها شركة الإمارات للشحن الجوي، عن تقديم خصم مباشر بنسبة 15% لجميع أعضائها على رسوم الشحن للطلبات خلال الفترة بين 15 و30 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الخدمة وكيفية التسجيل عبر الموقع: (www.emiratesdelivers.com).

ووفقاً لبيان صادر، أمس، فإن ذلك يأتي احتفالاً بمرور عام على إطلاق المنصّة، حيث نجحت في عملياتها وتسليم الطلبات لعملائها في دولة الإمارات. ويحتاج العملاء الراغبون في استخدام المنصّة إلى تسجيل بياناتهم مرة واحدة مجاناً على الموقع، ثم يحصلون بعد ذلك على عنوان بريدي مجاني وخاص بالمنتج في الولايات المتحدة. وخلال هذه المدة يستطيع المتسوّقون طلب تغليف مشترياتهم في شحنة واحدة، ونقلها إلى دبي مع «الإمارات للشحن الجوي»، وتسليمها لهم في دولة الإمارات بين ثلاثة وخمسة أيام من تقديم طلب الشحن.

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