محمد بن زايد يوجه بإعفاء مستثمرين في جزيرة الحديريات من الإيجار لمدة 6 أشهر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعفاء أصحاب عربات الطعام في جزيرة الحديريات وأصحاب المحلات في مشروع مرسانا ضمن مشروع الحديريات الجديد من الإيجار لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك خلال تفقد سموه، اليوم، مشروع الحديريات حيث وجه بافتتاحه خلال الشهر المقبل ليكون وجهة ترفيهية جديدة تتناسب مع كافة فئات المجتمع من سكان الإمارة وزوارها، والتوسع في إنشاء وتوفير المرافق الخدمية الترفيهية في مختلف مناطق الإمارة لتشجيع نمط الحياة الصحي وتلبية احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد نشر، اليوم، تغريدة على "تويتر" حول جولته في المشروع، قال فيها: "تفقدت مشروع الحديريات الترفيهي.. ووجهت بالتوسع في إنشاء وتوفير المرافق الخدمية الترفيهية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.. حريصون على تعزيز المنظومة السياحية بمشاريع نوعية تلبي متطلبات مختلف فئات المجتمع والزوار".

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