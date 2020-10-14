أسعار ومواصفات هاتفي "أي فون 12 برو" و"12 برو ماكس"

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أطلقت شركة "أبل" الأميركية اليوم هاتفي "أي فون 12 برو" و"أي فون 12 بروماكس" ضمن إصدارات الجيل الجديد من هواتفها "أي فون 12"، مبينة أن "الهاتفين سيتوفران بتقنية الجيل الخامس و بكاميرات ثلاثية خلفية مطورة وبعدسات سباعية، وبمعالج "ايه 14 يبونيك"، وشاشة بتقنية "سوبر ريتينا اكس دي ار".

وأشارت بيانات أصدرتها الشركة إلى أن الهاتفين تم دعمهما بتقنية ماسح ضوئي بتقنية "ليدار" المتطور الذي يمكّن المستخدمين من الاستمتاع بتجارب واقع معزز لم تكن متاحة من قبل ويحسّن من أداء الكاميرا من خلال ضبط تلقائي أسرع للعدسة في الإضاءة الخافتة وإمكانية التقاط صور بورتريه بنمط الليل".

ويتوفر الهاتفان بأربعة ألوان تشمل اللون الرصاصي الداكن، والفضي، والذهبي، والأزرق المحيطي، فيما سيتاح هاتف "أي فون 12 برو" بشاشه قياس 6.1 بوصات، وبسعر يبدأ من 4199 درهما، فيما سيبدأ الطلب المسبق عليه من يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر، على أن يتوفر ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر.

وأضافت أن هاتف "أي فون 12 بروماكس"، سيأتي بشاشة قياس 6.7 بوصات، وبسعر يبدأ من 4699درهما، فيما سيتاح للطلب المسبق ابتداءً من يوم الجمعة 6 نوفمبر، وفي المتاجر ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر.

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